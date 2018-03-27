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Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях
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Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
"В настоящее время в Москве продолжает идти снег, местами на дорогах образовалась гололедица. Дорожно-транспортная ситуация осложнена. В вечерний час пик рекомендуем пользоваться общественным транспортом", — говорится в сообщении.
Тем, кто все же поедет на личном автомобиле рекомендовали сдвинуть время поездки на период после 20:0. В настоящее время загружены Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект и Профсоюзная улица.
"Коммунальные службы в усиленном режиме борются с последствиями непогоды, спецтехника расчищает проезжую часть. Уборка продлится до конца дня", — добавили в ЦОДД.
Ранее в ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными в условиях снегопада в Москве.
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