Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

"В настоящее время в Москве продолжает идти снег, местами на дорогах образовалась гололедица. Дорожно-транспортная ситуация осложнена. В вечерний час пик рекомендуем пользоваться общественным транспортом", — говорится в сообщении.

Тем, кто все же поедет на личном автомобиле рекомендовали сдвинуть время поездки на период после 20:0. В настоящее время загружены Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект и Профсоюзная улица.

"Коммунальные службы в усиленном режиме борются с последствиями непогоды, спецтехника расчищает проезжую часть. Уборка продлится до конца дня", — добавили в ЦОДД.