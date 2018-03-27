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Несколько участков «красной» ветки метро в Москве накроют металлической оболочкой
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Несколько участков «красной» ветки метро в Москве накроют металлической оболочкой 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Металлической оболочкой защитят наземные перегоны от станции «Саларьево» до «Столбово» Сокольнической линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
«Наземные перегоны, которые появятся на участке от станции «Саларьево» до «Столбово» Московского метрополитена, накроют сплошным навесом в виде металлической оболочки. Общая протяженность всех навесов составит около 6 тысяч погонных метров», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, к 2025 году планируется увеличение объемов метро практически в два раза с учетом МЦК. Накрытие наземных перегонов защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути.
Навесная конструкция будет состоять из однопролетного навеса, который будет устанавливаться на цоколь из монолитного железобетона. Боковые стены навесов запроектированы в виде горизонтальных алюминиевых ламелей, расположенных под разными углами, что позволит сохранить сквозное проветривание от задымления и обеспечит панорамные виды для пассажиров.
«Покрытие навеса будет аэродинамической формы, повторяющей контур движущегося поезда. Высота конструкции составит от 5 до 14 метров, ширина всех перегонов будет меняться в зависимости от участка пути. В местах обустройства аварийных платформ, примыкания соединительных веток в депо и других переходных участках навесы запроектированы с дополнительными опорами», — уточняется в материале.
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