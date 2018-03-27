Весна откладывается до апреля

Весна переносится: Москву вновь засыпало снегом, а ночью столицу ждут 15-градусные морозы. По прогнозам синоптиков снегопад продлится весь день. Прихода весны придется ждать как минимум неделю, говорит корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

— Приход сегодняшней зимы связан с новым циклоном. Снег будет идти ориентировочно до конца дня. Его интенсивность небольшая. Выпадет всего до трех сантиметров снега — это максимум. Наверное, и меньше где-то. После этого значительно похолодает. Ночами температуры в Москве и Московской области мы ожидаем около минус 15-ти; днем, поскольку все-таки выйдет солнце, это будут все-таки слабоположительные значения, но ощущаться будет все равно как ниже нуля, поэтому не стоит пока убирать зимнюю одежду далеко. Весна уже ждет нас, она в дороге, в пути. Осталось пережить буквально вот эти последнюю неделю или десять дней. И тогда мы с вами увидим, что придет потепление и наконец-то начнется таяние снега, и вместе с ним в московский регион придет сезон паводков.

— Ждать нам на дорогах гололеда?

— Обязательно. Всякий раз, когда температура переходит через нуль, то туда, то сюда, конечно, образуется гололедица. И это очень опасно, учитывая то, что снега в Москве много. Он, конечно, уже немножко под действием солнечных лучей начинает подтаивать, а эта вода вся, естественно, вытекает на проезжую часть и, в общем-то, там образуется корка. Так, что, конечно, да. Естественно, опасны крыши, потому что снег пока еще не почистили, насколько я вот могу судить по своему району. Там тоже могут образовываться сосульки. Быть нужно нам с вами внимательными в этом плане.

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичной подземки. По прогнозам синоптиков, обрушившийся на Москву снегопад станет последним в этом месяце. Однако снег будет лежать еще несколько недель. В черте города сугробы растают не раньше второй декады апреля.