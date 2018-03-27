В Дворце пионеров отпраздновали День бурятской культуры

День бурятской культуры, прошедший в рамках детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва», завершился в Московском дворце пионеров грандиозным гала-концертом. Об этом сообщает интернет-газета "Москва За Калужской Заставой".
Праздник был организован Обществом бурятской культуры «Уряал» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Департамента образования Москвы и Полномочного представительства Республики Бурятия.
В концертной программе Дня бурятской культуры выступили профессиональные артисты и юные таланты бурятского землячества Москвы, а также прославленный Государственный национальный театр песни и танца Забайкальского края «Амар сайн». Также желающие могли попробовать свои силы в национальных бурятских играх «хеер шаалган» (разбивание хребтовой кости крупного рогатого скота) и «шагай наадан» (игра в кости), поиграть в шахматы по бурятским правилам, посетить мастер-класс по шашкам.
В завершение гостям праздника продемонстрировали традиционные бурятские костюмы, которые являются частью многовековой культуры.
Геннадий МИХЕЕВ