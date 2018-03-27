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Собянин возложил цветы на Манежной площади в память о погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Собянин возложил цветы на Манежной площади в память о погибших в Кемерово 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы на Манежной площади у мемориала, где каждый желающий с 17.00 мск может почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.
Градоначальник остановился у подножия Никольской башни Кремля, где располагается мемориал, осмотрел портреты погибших и возложил букет алых гвоздик.
Ранее во вторник Собянин поручил организовать на Манежной площади площадку, куда люди могут прийти и выразить свою скорбь по погибшим при пожаре в Кемерово. Также он отметил, что необходимо организовать туда удобный проход.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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