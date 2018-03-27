На Пушкинской площади в Москве начинается акция памяти жертв пожара в Кемерове 

Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва». По его словам, на площади собрались более сотни человек.
В 17.00 на Манежной площади возле Кремля также стартовала мемориальная акция, организованная Общественной палатой столицы. Её посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил цветы к импровизированному мемориалу.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.