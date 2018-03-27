Ещё
На Пушкинской площади в Москве начинается акция памяти жертв пожара в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Пушкинской площади в Москве начинается акция памяти жертв пожара в Кемерове 

Говорит Москва 18 минут назад
Фото: Говорит Москва
Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва». По его словам, на площади собрались более сотни человек.
В 17.00 на Манежной площади возле Кремля также стартовала мемориальная акция, организованная Общественной палатой столицы. Её посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил цветы к импровизированному мемориалу.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.
Говорит Москва: последние новости
Объявлены победители конкурса на разработку архитектурного облика двух станций БКЛ Траур по погибшим в Кемерове объявят в ближайшие дни Власти Москвы призывают желающих почтить память жертв в Кемерове прийти на Манежную площадь
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге304
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным99
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово178
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово88
Запад начал войну разведок без правил53
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение