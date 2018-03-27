МК по изготовлению кукол-оберегов пройдет в Алтуфьеве

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов пройдет в Алтуфьеве

— Куклу-оберег будем шить из ткани, украшать бисером, бусинами и другими материалами. В центре есть все необходимое для этого, однако, если у вас дома ждут своего часа какие-то красивые нити, пайетки и так далее, то приносите — ваша поделка только выиграет от этого, — уточнила заведующая. Филиал «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» приглашает пенсионеров района на мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, который пройдет 28 марта. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова.

Мастер-класс пройдет с 10.00 до 14.00. Адрес ЦСО «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Телефон для записи и справок: 8 (499) 902-76-93.