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МК по изготовлению кукол-оберегов пройдет в Алтуфьеве
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Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов пройдет в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: altufievo.mos.ru
Филиал «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» приглашает пенсионеров района на мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, который пройдет 28 марта. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова.
— Куклу-оберег будем шить из ткани, украшать бисером, бусинами и другими материалами. В центре есть все необходимое для этого, однако, если у вас дома ждут своего часа какие-то красивые нити, пайетки и так далее, то приносите — ваша поделка только выиграет от этого, — уточнила заведующая.
Мастер-класс пройдет с 10.00 до 14.00. Адрес ЦСО «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Телефон для записи и справок: 8 (499) 902-76-93.
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