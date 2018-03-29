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Около 80 км дорог к садовым товариществам москвичей за пределами столицы построено за пять лет
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Около 80 км дорог к садовым товариществам москвичей за пределами столицы построено за пять лет 

Агентство «Москва» 48 минут назад
30 подъездных дорог к садовым товариществам москвичей в ближайших регионах построено за пять лет, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.
«Для москвичей льготных категорий Москва организовала в сопредельных с городом регионах немало садовых некоммерческих товариществ (СНТ), и столица не оставляет их без внимания, по мере сил и финансовых возможностей помогает с благоустройством. 30 подъездных дорог к садовым товариществам москвичей, расположенных на территории Московской, Тверской, Владимирской, Калужской областей, построено за пять лет. Общая протяженность этих дорог составила около 80 км», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.
По словам В. Жидкина, их строительство по поручению мэра Москвы Сергея Собянина полностью финансировалось из городского бюджета, затраты на проектные и строительно-монтажные работы обошлись казне Москвы в 1,7 млрд руб. Работы по строительству дорог к СНТ москвичей продолжатся и в текущем году.
«На 2018 г. запланировано строительство двух дорожных объектов к СНТ на территории ТиНАО и еще две подъездные дороги будут построены к СНТ москвичей за пределами Москвы. Средства в бюджете города, почти 380 млн руб., на эти цели зарезервированы», — заключил В. Жидкин.
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