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80 км дорог подвели к садовым некоммерческим товариществам москвичей за пять лет
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80 км дорог подвели к садовым некоммерческим товариществам москвичей за пять лет 

Авторадио 59 минут назад
Фото: ДорИнфо
Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, за этот период были построены 30 подъездных дорог к СНТ в Московской, Тверской, Владимирской и Калужской областях. По поручению мэра столицы Сергея Собянина строительство финансировалось из городского бюджета. В этом году будет подведено две дороги к садовым товариществам на территории Новой Москвы и еще две к СНТ в Московской области. Ранее сообщалось, что за три года в Новой Москве планируется строительство более 200 километров дорог. Сейчас на стадии строительства в ТиНАО находится 100 километров дорог.
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