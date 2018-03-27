Снегопад в столице будет идти до вечера 

По словам синоптиков, снегопад в Москве продлится до вечера и будет последним в этом сезоне. Об этом сообщает РИА «Новости».
«За ночь в Москве выпало от 1 до 3 сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще 1 сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы», — отметила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Напомним, что в середине рабочей недели синоптики обещали возвращение морозов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
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