Ещё
Снегопад в столице будет идти до вечера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снегопад в столице будет идти до вечера 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
По словам синоптиков, снегопад в Москве продлится до вечера и будет последним в этом сезоне. Об этом сообщает РИА «Новости».
«За ночь в Москве выпало от 1 до 3 сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще 1 сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы», — отметила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Напомним, что в середине рабочей недели синоптики обещали возвращение морозов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Снегопад в столице будет идти до вечера появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В магазинах сети «Ашан» проверят системы безопасности после трагедии в Кемерово В апреле можно будет увидеть первый весенний звездопад Правый перегонный тоннель «розовой» ветки метро построят за неделю
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД43
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»569
Витаса арестовали в зале суда24
Тулеев попросил прощения у Путина445
Витас арестован11
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение