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Продажа брелоков с функционалом карт «Стрелка» и «Тройка» стартовала на Рижском вокзале
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Продажа брелоков с функционалом карт «Стрелка» и «Тройка» стартовала на Рижском вокзале 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
На Рижском вокзале теперь можно будет приобрести брелоки, которые поддерживают функцию карт «Стрелка» и «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфрастукруры Московской области 27 марта.
— Теперь не нужно использовать несколько карт. Это делает поездки еще более удобными, — поделился Святослав Иванов, заместитель главы ведомства.
«Стрелкой» пользуются для оплаты прохода в салон на всех видах наземного транспорта. На карту можно записать абонемент для проезда на пригородных поездах.
«Тройку» используют в качестве билета на любой городской общественный транспорт Москвы. С помощью электронного кошелька можно попасть в Московский зоопарк и интерактивный музей «Лунариум».
Приобрести брелок можно тридцати кассах ЦППК, а также в некоторых салонах связи.
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