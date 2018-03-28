Продажа брелоков с функционалом карт «Стрелка» и «Тройка» стартовала на Рижском вокзале

На Рижском вокзале теперь можно будет приобрести брелоки, которые поддерживают функцию карт «Стрелка» и «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфрастукруры Московской области 27 марта.

— Теперь не нужно использовать несколько карт. Это делает поездки еще более удобными, — поделился Святослав Иванов , заместитель главы ведомства.

«Стрелкой» пользуются для оплаты прохода в салон на всех видах наземного транспорта. На карту можно записать абонемент для проезда на пригородных поездах.

«Тройку» используют в качестве билета на любой городской общественный транспорт Москвы . С помощью электронного кошелька можно попасть в Московский зоопарк и интерактивный музей «Лунариум».

Приобрести брелок можно тридцати кассах ЦППК, а также в некоторых салонах связи.