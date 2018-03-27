Запуск Большой кольцевой линии столичной подземки разгрузит радиальные ветки на 15-30 процентов 

Как заявил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, первые пять станций открывшегося участка большого кольца нужны в первую очередь для связи с «Москва-Сити», куда ежедневно приезжают более 300 тысяч человек. Заммэра отметил, что первый участок БКЛ интегрирован с МЦК, радиальными линиями метро, спортивными стадионами и Северо-Западной хордой. Добавим, что по словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, Большой кольцевой линий за месяц воспользовались более миллиона двухсот тысяч человек. Пассажиропоток на линии в будний день составляет более 50 тысяч человек в сутки.