Лучший дизайн для станций метро «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» выбрали в Москве

Москве подвели итоги международного конкурса концепций архитектурно-художественного оформления будущих станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», передает во вторник корреспондент РИАМО

В состав жюри вошли заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , главный архитектор столицы Сергей Кузнецов , генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин и другие. Участие в конкурсе смогли принять как российские, так и зарубежные архитектурные компании, способные привлечь в команду дизайнеров, инженеров, планировщиков, специалистов в области экономики и финансового моделирования.

В рамках продолжения традиции уникальной архитектуры московского метро в ноябре 2017 года был объявлен четвертый открытый международный архитектурный конкурс на две новые станции Большой кольцевой линии. Заявки на участие в конкурсном отборе подала 51 команда из девяти стран.

Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Нидерландов и Ранее Хуснуллин сообщил, что конкурс на разработку дизайна станций «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро привлек внимание архитекторов из девяти стран. Всего в организационный комитет поступила 51 заявка, 10 из которых — от международных консорциумов, включающих специалистов из Аргентины Украины . Кроме того, на конкурс подали заявки команды из восьми городов России

Каждая команда представила визуализацию и описание дизайна станций, а также портфолио.

На первом этапе соревнования заявки, портфолио и эссе рассмотрело жюри и выбрало 10 финалистов, по пять для каждой станции. Их авторы получили 400 тысяч рублей, а также возможность принять участие в следующем туре. На втором этапе конкурсанты представили детальную концепцию облика «Нагатинского Затона» и «Кленового бульвара». Третьим этапом стало финальное голосование в парке «Зарядье», на котором определили облик станций. Итоги конкурса планировалось подвести 17 апреля.

Открытие станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» на юге Москвы запланировано на 2020 год. Они станут частью Большой кольцевой линии метро. Протяженность контура составит 61 километр, что позволит ему стать самой длинной линией метрополитена в стране и, возможно, в мире. Пока рекордсменом считается линия №10 пекинской подземки, длина которой составляет 57 километров.