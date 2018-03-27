Собянин возложил цветы к мемориалу по погибшим в Кемерово

Собянин возложил цветы к созданному на Манежной площади месту памяти и скорби

Сергей Собянин возложил цветы к организованному на Манежной площади месту памяти и скорби по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Агентство "Москва"

Временный мемориал памяти по поручению мэра организован у входа в Александровский сад. Цветы туда можно будет возложить 27 и 28 марта.

Доступ к месту скорби на Манежной площади был открыт около 16:30. Со стороны входа в Александровский сад установлен баннер с надписью "Кемерово". 25.03.2018. Мы с тобой", возле которого размещены фотографии жертв трагедии, горят поминальные свечи.

На площади дежурят усиленные наряды полиции, а также сотрудники Росгвардии, доступ на площадь возможен лишь после прохождения через металлодетекторы.

Константина Ремчукова. Ранее Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства поручил организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерове . Просьба о создании временного мемориала в правительство поступила от председателя Общественной палаты

28 марта объявлен в стране днем траура. В этот день на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Крупный пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.