Собянин распорядился организовать место для почтения памяти жертв пожара в ТЦ 

Сергей Собянин распорядился организовать на Манежной площади место для почтения памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
"Ко мне обратился председатель Общественной палаты Москвы с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово. Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади. Все необходимые мероприятия провести в короткие сроки, так, чтобы было удобно москвичам было прийти возложить цветы и отдать память погибшим", — сказа мэр города, передает Агентство «Москва».