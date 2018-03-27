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Собянин распорядился организовать место для почтения памяти жертв пожара в ТЦ
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Собянин распорядился организовать место для почтения памяти жертв пожара в ТЦ 

Москва24 34 минуты назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин распорядился организовать на Манежной площади место для почтения памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
"Ко мне обратился председатель Общественной палаты Москвы с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово. Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади. Все необходимые мероприятия провести в короткие сроки, так, чтобы было удобно москвичам было прийти возложить цветы и отдать память погибшим", — сказа мэр города, передает Агентство «Москва».
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