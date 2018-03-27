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Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
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Наземные перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют металлической оболочкой 

Москва24 33 минуты назад
Фото: m24.ru
Наземные перегоны метро от станции "Саларьево" до "Столбово" накроют сплошным навесом в виде металлической оболочки. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что общая протяженность всех навесов составит около 6 тысяч погонных метров. Он добавил, что к 2025 году планируется увеличить объемы метро практически в два раза с учетом МЦК.
Металлические навесы защитят инфраструктуру и поезда от осадков и несанкционированного проникновения на пути. Навесная конструкция будет состоять из однопролетного навеса, который установят на цоколь из монолитного железобетона. Боковые стены навесов выполнят в виде горизонтальных алюминиевых ламелей.
Покрытие навеса будет аэродинамической формы, повторяющей контур движущегося поезда. Высота конструкции составит от 5 до 14 метров.
До конца года в ТиНАО откроют шесть станций подземки. Две станции — "Рассказовка" и "Говорово" — начнут работать на Калининско-Солнцевской линии, и еще четыре — на участке Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово".
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