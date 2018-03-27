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Снегопад не повлиял на работу МЦК
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Снегопад не повлиял на работу МЦК 

Москва24 1 час назад
Поезда на Московском центральном кольце курсируют в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщается в официальном Telegram-канале МЦК.
Как говорится в сообщении, о приближающемся снегопаде стало известно накануне, поэтому специалисты заранее подготовили необходимую технику, чтобы все поезда вышли в рейсы по расписанию.
Пассажиров попросили соблюдать правила поведения на железной дороге.
Ранее сообщалось, что Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за снегопада. Работы по уборке снега ведут более 800 сотрудников метро, которые производят уборку вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора.
Усиленный режим также включает в себя более частые уборки на станциях, чтобы не допустить попадания лишней влаги в метро и предотвратить возможный сбой в движении поездов.
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