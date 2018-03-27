Снегопад не повлиял на работу МЦК

Поезда на Московском центральном кольце курсируют в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщается в официальном Telegram-канале МЦК.

Как говорится в сообщении, о приближающемся снегопаде стало известно накануне, поэтому специалисты заранее подготовили необходимую технику, чтобы все поезда вышли в рейсы по расписанию.

Пассажиров попросили соблюдать правила поведения на железной дороге.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за снегопада. Работы по уборке снега ведут более 800 сотрудников метро, которые производят уборку вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора.

Усиленный режим также включает в себя более частые уборки на станциях, чтобы не допустить попадания лишней влаги в метро и предотвратить возможный сбой в движении поездов.