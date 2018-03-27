Ещё
Поезда на МЦК курсируют в штатном режиме, несмотря на снегопад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин произвел перестановки в МИД
Путин произвел перестановки в МИД

Поезда на МЦК курсируют в штатном режиме, несмотря на снегопад 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: Москва центр
Об этом сообщается в официальном канале МЦК в Telegram.
«Наши метеорологи проинформировали о приближающемся снегопаде накануне. Поэтому мы заранее подготовили необходимую технику, чтобы все поезда вышли в рейсы по расписанию. С самого утра «Ласточки» курсируют в необходимом межинтервальном режиме. Просим вас соблюдать правила поведения на железной дороге», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе столичного метро сообщили, что Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы в связи со снегопадом. А в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что снегопад в столичном регионе не повлиял на расписание движения электричек и поездов дальнего следования.
Агентство «Москва»: последние новости
Прием заявок на участие в ярмарках выходного дня в столице начнется с 2 апреля Проверка систем противопожарной безопасности пройдет в «Афимолл Сити» после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Продажа брелоков «Стрелка» стартовала на станциях пригородных электричек в кассах ЦППК
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина395
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову196
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева201
Трамп начал терять уважение Путина208
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»254
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение