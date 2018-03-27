Поезда на МЦК курсируют в штатном режиме, несмотря на снегопад

Об этом сообщается в официальном канале МЦК в Telegram.

«Наши метеорологи проинформировали о приближающемся снегопаде накануне. Поэтому мы заранее подготовили необходимую технику, чтобы все поезда вышли в рейсы по расписанию. С самого утра «Ласточки» курсируют в необходимом межинтервальном режиме. Просим вас соблюдать правила поведения на железной дороге», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного метро сообщили, что Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы в связи со снегопадом. А в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что снегопад в столичном регионе не повлиял на расписание движения электричек и поездов дальнего следования.