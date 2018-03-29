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Строительство южного дублера Кутузовского проспекта завершат к 2021 году
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Строительство южного дублера Кутузовского проспекта завершат к 2021 году 

Rambler News Service 12 минут назад
Фото: MosDay.ru
Компания «МИСК» стала победителем конкурса на выполнение подрядных работ строительства второго этапа южного дублера Кутузовского проспекта от Минской улицы до ТТК, сообщила пресс-служба департамента строительства.
Цена контракта, предложенная победителем, составляет 5,38 млрд рублей, работы должны быть завершены не позднее 28 месяцев с даты заключения контракта.
Проектом второго этапа южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство 6,27 км дорог, двух подземных пешеходных перехода, двух путепроводов, в том числе путепровода на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта со съездом на Поклонную улицу и путепровода через железную дорогу Киевского направления МЖД.
«Кутузовский проспект — это очень важный сектор города. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в настоящее время ведутся работы первого этапа строительства южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы, в том числе строительство развязки на пересечении с Минской улицей. Сейчас приступим к работам второго этапа. Полностью работы на участке от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца планируется закончить до конца 2020 года», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
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 Ещё 8 источников 
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