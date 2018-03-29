Строительство южного дублера Кутузовского проспекта завершат к 2021 году

Компания «МИСК» стала победителем конкурса на выполнение подрядных работ строительства второго этапа южного дублера Кутузовского проспекта от Минской улицы до ТТК, сообщила пресс-служба департамента строительства.

Цена контракта, предложенная победителем, составляет 5,38 млрд рублей, работы должны быть завершены не позднее 28 месяцев с даты заключения контракта.

Проектом второго этапа южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство 6,27 км дорог, двух подземных пешеходных перехода, двух путепроводов, в том числе путепровода на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта со съездом на Поклонную улицу и путепровода через железную дорогу Киевского направления МЖД.