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Строительство второго этапа Южного дублера Кутузовского проспекта могут завершить до августа 2020 г.
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Строительство второго этапа Южного дублера Кутузовского проспекта могут завершить до августа 2020 г. 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: ДорИнфо
В ближайшее время начнется строительство второго этапа Южного дублера Кутузовского проспекта от ул. Минская до Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«Подведомственное департаменту строительства Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» подвело итоги конкурса на строительство второго этапа Южного дублера Кутузовского проспекта от ул. Минская до Третьего транспортного кольца. Подрядные работы предстоит выполнить ОАО «МИСК». К строительству мы приступим уже в ближайшее время после заключения государственного контракта», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что цена контракта, предложенная победителем, составляет 5,38 млрд руб., работы должны быть завершены не позднее 28 месяцев с даты заключения контракта.
«Проектом второго этапа Южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство 6,27 км дорог, два подземных пешеходных перехода, двух путепроводов, в том числе: путепровод на пересечении Южного дублера Кутузовского проспекта со съездом на ул. Поклонная (общая длина путепровода — 57,06 м, ширина — 19,62 м); путепровод через железную дорогу Киевского направления МЖД, протяженностью 204,2 м», — поясняется в сообщении.
А. Бочкарев отметил, что Кутузовский проспект — это очень важный сектор города.
«Сейчас приступим к работам второго этапа. Полностью работы на участке от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца планируется закончить до конца 2020 г.» — добавил А. Бочкарев.
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