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Почти 150 работников «Организатора перевозок» ежедневно помогают пассажирам в районе Выхино-Жулебино
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Почти 150 работников «Организатора перевозок» ежедневно помогают пассажирам в районе Выхино-Жулебино 

Агентство «Москва» 45 минут назад
В связи с временным изменением в работе транспорта в районе Выхино-Жулебино работники ГКУ «Организатор перевозок» помогают пассажирам сориентироваться и найти остановку альтернативного транспорта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
«Почти 150 работников ежедневно дежурят на пяти станциях метро: «Кузьминки», «Жулебино», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники». Они помогают пассажирам найти необходимую остановку автобусов компенсационных маршрутов «КМ1», «КМ2» и «КМ3», а также остановки общественного транспорта, которые временно изменили свое местоположение», — сказал П. Павлов.
Он отметил, что совместно с дорожным патрулем ГКУ «ЦОДД» организован контроль пешеходного перехода для безопасности пассажиров и бесперебойной работы транспорта. Вдоль трасс компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные полосы. Во избежание затруднений работники ГКУ «Организатор перевозок» следят за отсутствием припаркованных автомобилей, в том числе и такси, на проезжей части.
В связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект». Для проезда между транспортно-пересадочными узлами, которые примыкают к этим станциям, курсируют автобусы большой вместимости.
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