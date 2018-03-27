Почти 150 работников «Организатора перевозок» ежедневно помогают пассажирам в районе Выхино-Жулебино

В связи с временным изменением в работе транспорта в районе Выхино-Жулебино работники ГКУ «Организатор перевозок» помогают пассажирам сориентироваться и найти остановку альтернативного транспорта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«Почти 150 работников ежедневно дежурят на пяти станциях метро: «Кузьминки», «Жулебино», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники». Они помогают пассажирам найти необходимую остановку автобусов компенсационных маршрутов «КМ1», «КМ2» и «КМ3», а также остановки общественного транспорта, которые временно изменили свое местоположение», — сказал П. Павлов.

Он отметил, что совместно с дорожным патрулем ГКУ «ЦОДД» организован контроль пешеходного перехода для безопасности пассажиров и бесперебойной работы транспорта. Вдоль трасс компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные полосы. Во избежание затруднений работники ГКУ «Организатор перевозок» следят за отсутствием припаркованных автомобилей, в том числе и такси, на проезжей части.

В связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект». Для проезда между транспортно-пересадочными узлами, которые примыкают к этим станциям, курсируют автобусы большой вместимости.