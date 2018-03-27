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Гидрометцентр: Метеорологическая весна придет в Москву 1 апреля
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Гидрометцентр: Метеорологическая весна придет в Москву 1 апреля 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Метеорологическая весна наступит в Москве 1 апреля, сообщила Агентству городских новостей «Москва» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Середина недели у нас холодная, а потом начнется повышение температуры. Можно рассчитывать, что метеорологическая весна придет 1-2 апреля», — сказала М. Макарова.
Она пояснила, что начало метеорологической весны наступает, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов. «В субботу, 31 марта, уже все начнет таять: днем весна, а ночью минус 4 — минус 9 градусов, то есть среднесуточная температура будет отрицательная. А в воскресенье, 1 апреля, дневная и ночная температуры уже сравняются. Но нужно подождать каких-то пять суток, чтобы сказать, что это устойчивый переход», — отметила М. Макарова.
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