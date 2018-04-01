В Некрасовке построят четыре детских сада на 1275 мест

В столичном районе Некрасовка до конца года планируют построить четыре детских сада на 1275 мест. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter написал Сергей Собянин

"В этом году за счет городского бюджета планируем построить в Некрасовке школу на 1,1 тысячи мест и четыре детских сада на 1 тысячу 275 мест", — говорится в сообщении.

В субботу мэр сообщил, что три детских сада планируется построить на Дмитровском шоссе. Там также появится школа на 900 человек. В ней сделают раздельные входы для младших и старших классов.