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В Некрасовке построят четыре детских сада
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В Некрасовке построят четыре детских сада на 1275 мест 

Москва24 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В столичном районе Некрасовка до конца года планируют построить четыре детских сада на 1275 мест. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter написал Сергей Собянин.
"В этом году за счет городского бюджета планируем построить в Некрасовке школу на 1,1 тысячи мест и четыре детских сада на 1 тысячу 275 мест", — говорится в сообщении.
В субботу мэр сообщил, что три детских сада планируется построить на Дмитровском шоссе. Там также появится школа на 900 человек. В ней сделают раздельные входы для младших и старших классов.
За последние семь лет в Москве построили почти 300 образовательных учреждений: 210 детских садов и 81 школу. Количество детей, которые получают дошкольное образование в 2017–2018 учебном году увеличилось по сравнению с 2010–2011 годом на 46 процентов. В садики ходят 420,9 тысячи малышей.
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