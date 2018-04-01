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Четыре детсада на более чем 1,2 тыс. мест построят в Некрасовке за счет города до конца года
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Четыре детсада на более чем 1,2 тыс. мест построят в Некрасовке за счет города до конца года 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В столичном районе Некрасовка планируют построить четыре детских сада на 1 тыс. 275 мест за счет городского бюджета до конца 2018 г. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этом году за счет городского бюджета планируем построить в Некрасовке школу на 1,1 тыс. мест и четыре детских сада на 1 тыс. 275 мест», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева сообщало о том, что четыре школы вместимостью более 1 тыс. учеников каждая построят в Москве до 2021 г.
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