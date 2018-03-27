Общественный транспорт Москвы работает штатно в условиях снегопада

Обильный снегопад, пришедший в столицу во вторник, не повлиял на работу общественного транспорта Москвы , сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В настоящее время не наблюдается затруднений в движении наземного городского транспорта, Московского центрального кольца (МЦК), метрополитена, а также пригородных электричек. Московское метро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графику по всем линиям. Более 800 сотрудников задействованы в работах по устранению последствий снегопада», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, что помогает избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизмы эскалаторов.

Кроме того, по его словам, более 100 работников проводят уборку снега на всех транспортно-пересадочных узлах МЦК и прилегающих к ним территорий в радиусе 5 метров.

«Снегопад не повлиял на работу наземного городского транспорта. Сегодня по улицам курсируют около 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в штатном режиме», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Также он добавил, что во время сильного снегопада технические и аварийные службы предприятия круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного транспорта.

«Более 140 работников «Мосгортранса» обеспечивают очистку разворотных колец, трамвайных путей и стрелочных переводов. В работах также задействовали свыше 40 единиц спецтехники, в том числе трамваи-снегоочистители. Уборку снега будут вести в течение всего дня», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в устранении последствий снегопада на железнодорожных платформах Москвы и Московской области задействованы более 1 тысячи сотрудников ЦППК.

«С учетом погодных условий, просим москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях. Транспортный прилагает все усилия для того, чтобы пассажиры могли добраться до места назначения быстро и с комфортом», — заключил собеседник агентства.

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ожидается выпадение около 4 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы осадков в марте. По прогнозу синоптиков снегопад закончится к 15:00 вторника.