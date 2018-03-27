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В Гидрометцентре пообещали возвращение оттепели в Москве с пятницы
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В Гидрометцентре пообещали возвращение оттепели в Москве с пятницы 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Дневные оттепели вернутся в Москву с пятницы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Согласно многолетним значениям климатическая весна в Москве наступает с 27 марта, после которого среднесуточные значения становятся выше 0 градусов, но пока морозы задержатся в столице. Положительные значения температуры днем ожидаются с пятницы", — сообщил представитель ведомства.
В ночь на среду и четверг температура воздуха опустится до 10-12 градусов. В среду днем ожидается от нуля до минус двух градусов, в четверг — около нуля. В пятницу днем потеплеет до 1-3 градусов тепла, в субботу — до 1-6 градусов, в воскресенье — до плюс семи.
В настоящее время среднесуточная температура в марте отстает от нормы почти на три градуса. До конца месяца значительных осадков не ожидается, однако в первые три дня апреля может выпасть 24 миллиметра — 55% месячной нормы.
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