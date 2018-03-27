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Штормовое предупреждение: Башкирию накроет снег с дождем
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Штормовое предупреждение: Башкирию накроет снег с дождем 

ufa1.ru 32 минуты назад
В республике резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают о том, что ожидается усиление ветра и снег с дождем.
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