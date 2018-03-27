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Мосэкомониторинг планируют перевести на круглосуточный режим работы до конца года
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Мосэкомониторинг планируют перевести на круглосуточный режим работы до конца года 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Мосэкомониторинг планируется перевести на круглосуточный режим работы в 2018 г., в столичном регионе также могут установить новые станции. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
«В контексте нестандартных экологических инцидентов мэром Москвы принято решение об усилении службы экологического мониторинга, ее дооснащении и переводе на круглосуточный режим работы. Это планируется сделать в 2018 г. Естественно, у нас сейчас будет активно происходить и замена уже отслужившего оборудования, и в планах на этот год есть задача установить дополнительные станции мониторинга в столичном регионе, потому что расширяется круг задач, которые перед ними стоят», — сказал А. Кульбачевский.
Также, по его мнению, система экологического мониторинга и предупреждения климатических аномалий должна быть общей для Москвы и Подмосковья.
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