Мосэкомониторинг планируют перевести на круглосуточный режим работы до конца года

Мосэкомониторинг планируется перевести на круглосуточный режим работы в 2018 г., в столичном регионе также могут установить новые станции. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«В контексте нестандартных экологических инцидентов мэром Москвы принято решение об усилении службы экологического мониторинга, ее дооснащении и переводе на круглосуточный режим работы. Это планируется сделать в 2018 г. Естественно, у нас сейчас будет активно происходить и замена уже отслужившего оборудования, и в планах на этот год есть задача установить дополнительные станции мониторинга в столичном регионе, потому что расширяется круг задач, которые перед ними стоят», — сказал А. Кульбачевский.