Московское метро перешло на усиленный режим работы из‐за весеннего снегопада

Об этом говорится в Telegram‐канале столичной подземки.

В сообщении отмечается, что в настоящее время более 800 сотрудников метро ведут работы по уборке снега. На столицу во вторник обрушился снегопад, за минувшие сутки на московской метеостанции ВДНХ выпало 0,8 миллиметра осадков. Синоптики предупреждают, что к вечеру в столице подморозит до -2, не исключена гололедица.

В столице потеплеет до +5 к субботе, 30 марта. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время.