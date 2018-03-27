Наземные перегоны от станции метро «Саларьево» до «Столбово» накроют сплошным металлическим навесом

Наземные перегоны метро от станции «Саларьево» до «Столбово» накроют металлической оболочкой, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Наземные перегоны, которые появятся на участке от станции «Саларьево» до «Столбово» Московского метрополитена накроют сплошным навесом в виде металлической оболочки. Общая протяженность всех навесов составит около 6 тыс. погонных м. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин , к 2025 г. планируется увеличение объемов метро практически в два раза с учетом МЦК. Накрытие наземных перегонов защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Уточняется, что навесная конструкция будет состоять из однопролетного навеса, который будет устанавливаться на цоколь из монолитного железобетона. Боковые стены навесов запроектированы в виде горизонтальных алюминиевых ламелей, расположенных под разными углами, что позволит сохранить сквозное проветривание от задымления и обеспечит панорамные виды для пассажиров. Покрытие навеса будет аэродинамической формы, повторяющей контур движущегося поезда. Высота конструкции составит от 5 до 14 м, ширина всех перегонов будет меняться в зависимости от участка пути. В местах обустройства аварийных платформ, примыкания соединительных веток в депо и других переходных участках навесы запроектированы с дополнительными опорами.