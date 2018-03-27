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Наземные перегоны от станции метро «Саларьево» до «Столбово» накроют сплошным металлическим навесом
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Наземные перегоны от станции метро «Саларьево» до «Столбово» накроют сплошным металлическим навесом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Наземные перегоны метро от станции «Саларьево» до «Столбово» накроют металлической оболочкой, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«Наземные перегоны, которые появятся на участке от станции «Саларьево» до «Столбово» Московского метрополитена накроют сплошным навесом в виде металлической оболочки. Общая протяженность всех навесов составит около 6 тыс. погонных м. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, к 2025 г. планируется увеличение объемов метро практически в два раза с учетом МЦК. Накрытие наземных перегонов защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что навесная конструкция будет состоять из однопролетного навеса, который будет устанавливаться на цоколь из монолитного железобетона. Боковые стены навесов запроектированы в виде горизонтальных алюминиевых ламелей, расположенных под разными углами, что позволит сохранить сквозное проветривание от задымления и обеспечит панорамные виды для пассажиров. Покрытие навеса будет аэродинамической формы, повторяющей контур движущегося поезда. Высота конструкции составит от 5 до 14 м, ширина всех перегонов будет меняться в зависимости от участка пути. В местах обустройства аварийных платформ, примыкания соединительных веток в депо и других переходных участках навесы запроектированы с дополнительными опорами.
Проектировщиком объекта выступило архитектурное бюро Тимура Башкаева, заказчик — АО «Институт по проектирование промышленных и транспортных объектов для городского хозяйства Москвы „Моспромпроект“.
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