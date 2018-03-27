Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили

Инспекторы МАДИ и сотрудники ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) усилили контроль за соблюдением ПДД в районе закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе МАДИ.

Как пояснили в инспекции, на время закрытия станций "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" были приняты дополнительные меры для контроля за парковкой на прилегающих улицах. "В настоящее время на этой территории дежурит 10 экипажей вместо трех", — уточнил собеседник агентства. "Инспекторы следят за парковкой в зоне действия запрещающих знаков, чтобы сократить вероятность сужения дороги и затруднения движения общественного транспорта", — рассказали в МАДИ. Автомобилистов предупредили, что машины, оставленные под запрещающими знаками с табличкой "Работает эвакуатор", увезут на специализированные стоянки.

Сотрудники транспортного комплекса информируют водителей об изменениях дорожного движения, раздавая листовки. При этом автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном авто в районе закрытого участка фиолетовой ветки и пересесть на общественный транспорт.

Для строительства Кожуховской линии метро в период с 24 по 30 марта включительно закрыты три станции фиолетовой ветки: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Поезда ходят только от "Планерной" до "Выхино" и обратно. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные автобусы.