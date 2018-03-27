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Метро перешло на усиленный режим работы
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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 

Москва24 1 час назад
Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.
Работы по уборке снега ведут более 800 сотрудников метро, которые производят уборку вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора.
Усиленный режим также включает в себя более частые уборки на станциях, чтобы не допустить попадания лишней влаги в метро и предотвратить возможный сбой в движении поездов.
Во вторник, 27 марта, на Москву вновь обрушился снегопад. По словам синоптиков, при скорости ветра около 3 метров в секунду снег идет умеренный, непрерывный. Такой характер погоды сохранится в городе в течение недели.
Средняя суточная температура продолжит отставать от климатической нормы в течение всей недели и останется отрицательной.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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