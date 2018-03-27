Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

Работы по уборке снега ведут более 800 сотрудников метро, которые производят уборку вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора.

Усиленный режим также включает в себя более частые уборки на станциях, чтобы не допустить попадания лишней влаги в метро и предотвратить возможный сбой в движении поездов.

Во вторник, 27 марта, на Москву вновь обрушился снегопад. По словам синоптиков, при скорости ветра около 3 метров в секунду снег идет умеренный, непрерывный. Такой характер погоды сохранится в городе в течение недели.

Средняя суточная температура продолжит отставать от климатической нормы в течение всей недели и останется отрицательной.