Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже

В Москве появился в продаже транспортный брелок «Стрелка-Тройка»

В кассах Центральной пригородной пассажирской компании начали продавать брелки "Стрелка-Тройка", в которых установлены чипы проездных и области, и Москвы с отдельными балансами.

Как напомнили в пресс-службе областного министерства транспорта, брелок "Стрелка" появился в продаже еще в прошлом году. Теперь сделан двойной проездной. Он выполнен из прочного пластика, водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям. Стоит такой двойной сувенирный проездной 350 рублей. Купить его можно в тридцати кассах ЦППК, а также в некоторых салонах связи.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова, выбор места продаж не случаен — многие пассажиры электричек едут в Москву, и использование брелка с двумя электронными кошельками избавит от необходимости носить с собой несколько карт — все билеты можно записать на один брелок.

Напомним, "Стрелкой" можно расплачиваться за проезд во всех видах общественного транспорта области. С помощью "Тройки" можно не только проехать в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, но и в Аэроэкспрессе, посетить Московский зоопарк, "Лунариум" и другие места.

Ранее столичный метрополитен также выпустил брелки, браслеты и кольца "Тройка", пользующиеся большой популярностью у пассажиров.