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Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
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В Москве появился в продаже транспортный брелок «Стрелка-Тройка» 

Российская Газета 1 час назад
В кассах Центральной пригородной пассажирской компании начали продавать брелки "Стрелка-Тройка", в которых установлены чипы проездных и области, и Москвы с отдельными балансами.
Как напомнили в пресс-службе областного министерства транспорта, брелок "Стрелка" появился в продаже еще в прошлом году. Теперь сделан двойной проездной. Он выполнен из прочного пластика, водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям. Стоит такой двойной сувенирный проездной 350 рублей. Купить его можно в тридцати кассах ЦППК, а также в некоторых салонах связи.
По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова, выбор места продаж не случаен — многие пассажиры электричек едут в Москву, и использование брелка с двумя электронными кошельками избавит от необходимости носить с собой несколько карт — все билеты можно записать на один брелок.
Напомним, "Стрелкой" можно расплачиваться за проезд во всех видах общественного транспорта области. С помощью "Тройки" можно не только проехать в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, но и в Аэроэкспрессе, посетить Московский зоопарк, "Лунариум" и другие места.
Ранее столичный метрополитен также выпустил брелки, браслеты и кольца "Тройка", пользующиеся большой популярностью у пассажиров.
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