Более 6,5 тыс. коммунальщиков расчищают от снега дворы в Подмосковье

Более 6,5 тыс. коммунальщиков задействованы в уборке дворов Подмосковья от снега, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

«В уборке дворовых территорий Подмосковья от снега и наледи 27 марта задействовано более 6,5 тыс. сотрудников коммунальных предприятий и порядка 1,5 тыс. единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Подмосковья подготовлено 226 мест для централизованного вывоза и складирования снега. Также в регионе работает 11 снегоплавильных пунктов.