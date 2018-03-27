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Более 6,5 тыс. коммунальщиков расчищают от снега дворы в Подмосковье
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Более 6,5 тыс. коммунальщиков расчищают от снега дворы в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 6,5 тыс. коммунальщиков задействованы в уборке дворов Подмосковья от снега, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
«В уборке дворовых территорий Подмосковья от снега и наледи 27 марта задействовано более 6,5 тыс. сотрудников коммунальных предприятий и порядка 1,5 тыс. единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Подмосковья подготовлено 226 мест для централизованного вывоза и складирования снега. Также в регионе работает 11 снегоплавильных пунктов.
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