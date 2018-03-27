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Мэр дал поручение организовать место памяти и скорби на Манежной площади
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мэр дал поручение организовать место памяти и скорби на Манежной площади 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
«В Кемерове произошла страшная трагедия. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал, открывая заседание, мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города рассказал, что к нему обратился председатель Общественной палаты Москвы с предложением создать в столице место, где москвичи могли бы выразить свою скорбь по поводу этой беды.
— Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади, чтобы москвичам было удобно прийти и возложить цветы, отдать память погибшим", — сказал Собянин.
Напомню, в столице Кузбасса сегодня объявлен траур по погибшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня»: по последним данным их 64, среди них — 41 ребенок. 13 пострадавших находятся в больницах.
Москвичи вместе с кемеровчанами скорбят по поводу этой трагедии. С понедельника они шли к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице, несли туда свечи, цветы, мягкие игрушки.
Манежная площадь, расположенная в самом центре города, конечно же, удобнее для жителей всех районов столицы.
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