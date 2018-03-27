Синоптики рассказали о последнем снегопаде в Москве в этом сезоне

"За ночь в Москве выпало от 1 до 3 сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще 1 сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы", — сказала Позднякова, отметив, что норма марта составляет 34 миллиметра.

По ее словам, это будет последний в этом месяце значительный снегопад. «Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время», — сказала специалист.

Она также отметила, что выпавший снег растает не сразу. «Он примерзнет, так как температура воздуха будет отрицательная. Там, где он лежит на газонах, он останется, на тротуарах он превратится в снежную кашу, а на дорогах он растает, потому что дороги обработаны реагентами», — добавила Позднякова.