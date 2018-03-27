Курские синоптики предупредили о гололедице на дорогах

Курян местные синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде во вторник, 27 марта.

Поскольку днём воздух в регионе будет прогреваться до +5°С, а ночью столбик термометра будет опускаться до -8°С, то утром и днём на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, днём с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В среду, 28 марта, будет облачно. Ночью ожидается снег, днём — мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -5°С, днём +1°С. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Синоптики обещают потепление со следующей недели. Так, в понедельник, 2 апреля, ожидается до восьми градусов тепла.