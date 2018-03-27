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Госавтоинспекция предупредила о снегопаде и заносах на дорогах Подмосковья
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Госавтоинспекция предупредила о снегопаде и заносах на дорогах Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Снегопад, гололед и заносы ожидаются в Подмосковье во вторник, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.
«Подмосковная Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об изменении погодных условий. По прогнозу Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, сегодня ожидается выпадение осадков в виде снега, возможен гололед и снежные заносы», — говорится в сообщении.
Участникам дорожного движения рекомендуют быть крайне внимательными на дороге в непогоду. Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Выпадение осадков в виде снега снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует горожанам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей.
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ожидается выпадение около 4 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы осадков в марте.
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