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Почти 6 тыс. человек обратились по вопросам парковки в центры «Московский транспорт» 1-25 марта
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Почти 6 тыс. человек обратились по вопросам парковки в центры «Московский транспорт» 1-25 марта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Почти 6 тыс. человек обратились по вопросам парковки в центры «Московский транспорт» с 1 по 25 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
«C 1 по 25 марта по вопросам парковочного пространства в сервисные центры «Московский транспорт» обратились 5,9 тыс. человек. Это составило 30% от всех посетителей центров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что граждане получали консультации по вопросам выдачи парковочных разрешений для резидентов, многодетных семей и инвалидов, узнавали подробности о возможных способах оплаты парковки, записывались на прием в ГКУ «АМПП».
Сотрудники центров «Московский транспорт» принимают обращения горожан по любым вопросам, касающимся столичного транспорта — в том числе, по вопросам парковочного пространства. Среднее время обслуживания составляет восемь минут, а время ожидания в очереди не превышает двух-трех.
Сервисные центры «Московский транспорт» находятся по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, к.1 и ул. 1905 года, д. 25 и работают ежедневно, с 8:00 до 20:00. ​
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