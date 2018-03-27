Почти 6 тыс. человек обратились по вопросам парковки в центры «Московский транспорт» 1-25 марта

Почти 6 тыс. человек обратились по вопросам парковки в центры «Московский транспорт» с 1 по 25 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

«C 1 по 25 марта по вопросам парковочного пространства в сервисные центры «Московский транспорт» обратились 5,9 тыс. человек. Это составило 30% от всех посетителей центров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане получали консультации по вопросам выдачи парковочных разрешений для резидентов, многодетных семей и инвалидов, узнавали подробности о возможных способах оплаты парковки, записывались на прием в ГКУ «АМПП».

Сотрудники центров «Московский транспорт» принимают обращения горожан по любым вопросам, касающимся столичного транспорта — в том числе, по вопросам парковочного пространства. Среднее время обслуживания составляет восемь минут, а время ожидания в очереди не превышает двух-трех.

Сервисные центры «Московский транспорт» находятся по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, к.1 и ул. 1905 года, д. 25 и работают ежедневно, с 8:00 до 20:00. ​