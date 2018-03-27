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На берегу Химкинского водохранилища строится храм, напоминающий очертаниями корабль
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Путин произвел перестановки в МИД

На берегу Химкинского водохранилища строится храм, напоминающий очертаниями корабль 

Департамент градостроительной политики города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Недавно на храм был установлен центральный купол с освященным крестом. В настоящее время ведутся кровельные работы, начинается отделка фасадов. «К ноябрю этого года планируется завершить основные общестроительные работы, провести благоустройство территории», — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, курирующий Программу возведения храмов от столичного Стройкомплекса.
Проектные работы начались с 2013 года под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта. Было принято решение посвятить храм морякам и речникам торгового флота. Непосредственный выход на площадку строителей состоялся в конце 2016 года.
В настоящее время в Северо-Западном административном округе столицы действует 25 храмов. В рамках «Программы-200» в городе Москве на территории округа ведется работа по 20 земельным участкам. В округе два храма введено в эксплуатацию, семь храмов строится и девять в проектировании или подготовке к нему.
Напомним, Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального.
Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Программу курирует советник Мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Владимир Ресин — он является председателем рабочей группы фонда.
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