На берегу Химкинского водохранилища строится храм, напоминающий очертаниями корабль

Недавно на храм был установлен центральный купол с освященным крестом. В настоящее время ведутся кровельные работы, начинается отделка фасадов. «К ноябрю этого года планируется завершить основные общестроительные работы, провести благоустройство территории», — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин , курирующий Программу возведения храмов от столичного Стройкомплекса.

Проектные работы начались с 2013 года под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта. Было принято решение посвятить храм морякам и речникам торгового флота. Непосредственный выход на площадку строителей состоялся в конце 2016 года.

В настоящее время в Северо-Западном административном округе столицы действует 25 храмов. В рамках «Программы-200» в городе Москве на территории округа ведется работа по 20 земельным участкам. В округе два храма введено в эксплуатацию, семь храмов строится и девять в проектировании или подготовке к нему.

Напомним, Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального.