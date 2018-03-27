Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

Более 800 сотрудников Московского метрополитена ведут работы по уборке снега, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Московское метро перешло на усиленный режим работы. Прямо сейчас более 800 сотрудников метро ведут работы по уборке снега», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в режиме усиленной работы чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора. Также производится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев в движении, вызванных неисправностью электрооборудования, чистятся пути на открытых участках линий для предотвращения сбоев в движении, вызванных снижением скорости поездов. Для наиболее комфортного использования перехватывающих парковок, уборка производится чаще.