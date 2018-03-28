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На оранжевой ветке московского метро произошёл сбой в движении поездов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На оранжевой ветке московского метро произошёл сбой в движении поездов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
На южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале московского метро.
«Калужско-Рижская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.
21 марта на синей ветке Московского метрополитена на участке от станции «Киевская» до «Славянского бульвара» поезда следовали с увеличенными интервалами.
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