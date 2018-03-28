На оранжевой ветке московского метро произошёл сбой в движении поездов

На южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале московского метро.

«Калужско-Рижская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

21 марта на синей ветке Московского метрополитена на участке от станции «Киевская» до «Славянского бульвара» поезда следовали с увеличенными интервалами.