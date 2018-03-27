Москвичи почтят память погибших в Кемерово

Жители Москвы во вторник в 17.00 мск смогут почтить на Манежной площади память погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших при пожаре в Кемерово.
"Все начнется в 17.00", — уточнила РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).