Сотрудники МАДИ и АМПП усилили контроль за соблюдением ПДД в районе закрытых станций фиолетовой линии

Сотрудники Московской административной инспекции (МАДИ) и ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения в районе закрытых станций фиолетовой линии, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе МАДИ.

«На время закрытия станций Таганско-Краснопресненской линии «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» МАДИ и АМПП усилили контроль за парковкой на прилегающих улицах. В настоящее время на этой территории дежурит 10 экипажей вместо трех. Инспекторы следят за парковкой в зоне действия запрещающих знаков, чтобы сократить вероятность сужения дороги и затруднения движения общественного транспорта. Автомобили, оставленные под запрещающими знаками с табличкой «Работает эвакуатор», перемещают на специализированные стоянки», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники транспортного комплекса раздают водителям листовки об изменениях дорожного движения.

«МАДИ просит автомобилистов не нарушать правила дорожного движения и парковаться только в разрешенных для этого местах. По возможности откажитесь от использования автомобиля и используйте общественный транспорт», — заключил собеседник.

С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда курсируют от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.