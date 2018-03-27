Синоптики: выпавший во вторник в Москве снег станет последним в сезоне

Снегопад, начавшийся в Москве во вторник, станет последним в этом сезоне, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова

«Погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время», — цитирует синоптика РИА Новости

По ее словам, за ночь в Москве выпало 1-3 сантиметра снега. В течение дня ожидается выпадение еще 1 сантиметра. Высота снежного покрова значительно превышает норму и местами достигает полуметра.

Позднякова добавила, что выпавший снег растает не сразу, поскольку будет сохранятся отрицательная температура воздуха.

«Там, где он лежит на газонах, он останется, на тротуарах он превратится в снежную кашу, а на дорогах он растает, потому что дороги обработаны реагентами», — сообщила она.