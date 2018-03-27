В Санкт-Петербурге проверяли станцию метро «Гражданский проспект»

Инцидент произошел утром во вторник, 27 марта, около 8 часов. По словам очевидцев, в вестибюле станции обнаружили бесхозный предмет. На проверку ушло всего 10 минут. Правоохранители нашли забывчивую хозяйку сумки.

После станцию сразу же открыли.