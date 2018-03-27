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В Санкт-Петербурге проверяли станцию метро «Гражданский проспект»
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В Санкт-Петербурге проверяли станцию метро «Гражданский проспект»
АиФ Санкт-Петербург
1 час назад
Фото:
АиФ Санкт-Петербург
Комментарии
Инцидент произошел утром во вторник, 27 марта, около 8 часов. По словам очевидцев, в вестибюле станции обнаружили бесхозный предмет. На проверку ушло всего 10 минут. Правоохранители нашли забывчивую хозяйку сумки.
После станцию сразу же открыли.
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