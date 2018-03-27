«Дом на Брестской» приглашает на выставку «ОБРАЗование Москвы»

В апреле жителям и гостям столицы расскажут об архитектурных концепциях образовательных пространств столицы.

С 4-го по 10-е апреля 2018-го года в стенах «Дома на Брестской» (официальное название — ГБУ «Мосстройинформ») во второй раз пройдёт выставка «ОБРАЗование Москвы».

Москве идёт реализация государственной программы «Столичное образование», предполагающей строительство и модернизацию образовательных учреждений в мегаполисе. В чем принципиальное отличие новых объектов от традиционных? «В современных школах и детских садах даже стены должны помогать индивидуальности» — одна из ключевых тенденций в архитектуре образовательных пространств в Москве.

«Архитектура зданий детских садов и школ, их внутренняя компоновка, благоустройство прилегающих территорий — это один из уникальных ресурсов наравне с высококвалифицированным персоналом и материально-техническим оснащением классов. Ресурс, который должен содействовать обучению, раскрытию способностей и талантов ребёнка. Тема актуальна для каждого родителя. Важные темы города и градостроительства — всегда в центре внимания нашего учреждения, поэтому мы вновь проводим данную выставку, понимая социальную значимость вопроса», — говорит Фарит Фазылзянов , директор ГБУ «Мосстройинформ».

Информационно-аналитический центр выступает организатором выставки — при поддержке столичного Департамента градостроительной политики. Генеральный партнёр — Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства».

Речь на мероприятии пойдёт о детских садах-трансформерах, школах-гигантах, школах-парках и не только. Для гостей «Дома на Брестской» откроется экспозиция, на которой будут выставлены проекты нескольких направлений: — Реконструкция существующих учебных заведений; — Новые архитектурные концепции образовательных зданий и территорий; — Современное оснащение школ; — Проекты детских садов и школ.

Деловая программа выставки начнется после церемонии открытия, которая состоится 4-го апреля в 16:00 в зале Интерактивной карты Москвы. Круглый стол на тему «Новые архитектурные концепции образовательных зданий» соберет архитекторов, проектировщиков, директоров школ и колледжей, а также представителей Департамента градостроительной политики города Москвы, столичного Департамента образования, депутатов Мосгордумы

5-го апреля с 15:00 до 16:30 в стенах «Мосстройинформа» пройдет встреча директоров учебно-производственных объединений (колледжей). Тема собрания — «Образование будущего: о новых образовательных проектах и архитектуре городской среды». Совещание будет интересно представителям администраций образовательных организаций города, педагогам и студентам старших курсов.

А 10-го апреля двери «Дома на Брестской» распахнутся для студентов средне-специальных образовательных учреждений градостроительной сферы столицы. Для будущих выпускников колледжей пройдет Ярмарка вакансий. Потенциальные работодатели ждут будущих архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и строителей с 14:00 до 17:00.

Подробнее о выставке и событиях её деловой программы можно узнать на официальной странице мероприятия: http://dom6.ru/ii-vystavka-obrazovanie-moskvy

О «Мосстройинформе»: ГБУ «Мосстройинформ» — информационно-аналитический центр, известный среди жителей столицы и профессионального сообщества под брендом «Дом на Брестской». Одно из направлений деятельности учреждения — конгрессно-выставочное. Оно нацелено на информирование об основных тенденциях градостроительной политики в Москве. Здание «Мосстройинформа» располагается в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская» — по адресу: ул. 2-я Брестская, дом 6. Все мероприятия, проводимые учреждением, бесплатные для их посетителей.