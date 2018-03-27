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Жилой комплекс площадью 46 тыс. кв м готовится к открытию на востоке Москвы
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Жилой комплекс площадью 46 тыс. кв м готовится к открытию на востоке Москвы 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
В районе Перово на востоке Москвы готовится к вводу в эксплуатацию жилой комплекс PerovSky, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
«Общая площадь комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров, при этом жилая площадь составит не менее 30 тысяч квадратных метров. На подземной автостоянке может разместиться 244 автомобиля», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, в нежилых помещениях комплекса скоро начнут работать небольшие кафе и рестораны. Кроме того, в составе жилого комплекса на площади 1 тысяча квадратных метров разместится детский сад.
За последние семь лет в столице было построено 58,3 миллиона квадратных метров недвижимости.
В Москве по итогам февраля почти на 80% выросло число ипотечных сделок по жилью.
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