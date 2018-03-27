В Перово готовится к сдаче жилой комплекс общей площадью почти 46 тысяч квадратных метров 

В районе Перово, на востоке Москвы готовится к вводу в эксплуатацию жилой комплекс, общая площадь которого составит почти 46 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
«Общая площадь комплекса, построенного инвестором, 46 тысяч квадратных метров, при этом жилая площадь составит не менее 30 тысяч квадратных метров. На подземной автостоянке может разместиться 244 автомобиля. Кроме того, в составе жилого комплекса, на площади в одну тысячу квадратных метров, появится детский сад», — отметил Сергей Лёвкин.
В нежилых помещениях комплекса скоро начнут работать небольшие кафе и рестораны.
Ранее Сергей Собянин, выступая на коллегии столичного Стройкомплекса заявил, что за последние семь лет в городе было построено 58,3 миллиона квадратных метров недвижимости.