Сотрудники Московского метрополитена направляют пассажиров к менее загруженному вестибюлю на станции «Кузьминки»

У южного вестибюля станции достаточно плотный поток.

Во вторник, 27 марта, сотрудники столичного метрополитена на станции «Кузьминки» начали направлять пассажиров к менее загруженному северному вестибюлю, который располагается в районе улиц Жигулевская и Маршала Чуйкова. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

В публикации также отметили, что у южного вестибюля станции достаточно плотный поток.

На станции «Кузьминки» сотрудники #мосметро направляют пассажиров к менее загруженному северному вестибюлю на ул. Жигулевская / ул. Маршала Чуйкова. Плотный поток у южного вестибюля станции. Пожалуйста, следуйте рекомендациям!

— Московское метро (@MetroOperativno) 27 марта 2018 г.

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