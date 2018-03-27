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Сотрудники Московского метрополитена направляют пассажиров к менее загруженному вестибюлю на станции «Кузьминки»
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Сотрудники Московского метрополитена направляют пассажиров к менее загруженному вестибюлю на станции «Кузьминки» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
У южного вестибюля станции достаточно плотный поток.
Во вторник, 27 марта, сотрудники столичного метрополитена на станции «Кузьминки» начали направлять пассажиров к менее загруженному северному вестибюлю, который располагается в районе улиц Жигулевская и Маршала Чуйкова. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
В публикации также отметили, что у южного вестибюля станции достаточно плотный поток.
На станции «Кузьминки» сотрудники #мосметро направляют пассажиров к менее загруженному северному вестибюлю на ул. Жигулевская / ул. Маршала Чуйкова. Плотный поток у южного вестибюля станции. Пожалуйста, следуйте рекомендациям!
— Московское метро (@MetroOperativno) 27 марта 2018 г.
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